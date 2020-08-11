شكرا لقرائتكم إنتر يهزم ليفركوزن ويتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فريق إنتر ميلان الإيطالي إلى المربع الذهبي لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على باير ليفركوزن الألماني 2 - 1 يوم الاثنين على استاد اسبريت أرينا في دوسلدورف بدور الثمانية للبطولة. وجاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الأول ليحصد إنتر بطاقة العبور إلى المربع الذهبي للبطولة المجمعة التي تستضيفها ألمانيا. وتقدم إنتر بهدف عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة 15 ثم أضاف المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 21 وتكفل كاي هافيرتز بالهدف الوحيد لليفركوزن في الدقيقة 25.

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