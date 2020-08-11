شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع ناشئ الأهلى السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو الاتحاد السكندرى مع مصطفى هشام لاعب نادى جوبى إسبانيول الإسبانى وأحد ناشئى الأهلى السابقين ليصبح أول صفقة لزعيم الثغر في الموسم الجديد.

وظهر اللاعب بالأمس في مدرجات استاد برج العرب لمؤازرة الاتحاد أمام الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة 18 من مسابقة الدوري الممتاز وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا على العقود عقب نهاية المباراة بعد موافقة طلعت يوسف المدير الفني للفريق.

يذكر أن مصطفي هشام هو أحد لاعبي قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ورحل عن النادي الأحمر، للاحتراف في نادي جوبي إسبانيول، أحد فرق الدرجة الثانية في إسبانيا، لموسم واحد بسبب المعاملة السيئة – حسب وصفه – التى كان يلقاها من مديره الفنى أحمد سراج داخل قطاع الناشئين الأحمر، ونظرا لعدم وجود عقد رسمى للاعب، فشل مسئولو الأهلى فى إعادته من جديد ليعود للدورى المصرى من بوابة زعيم الثغر.

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