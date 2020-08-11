شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعدو الزمالك من موقعة الاتحاد يتدربون فى ميت عقبة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض، عصر اليوم الثلاثاء، لاعبو فريق الزمالك، الذين تم استبعادهم من مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى التى أقيمت أمس وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، إلى التدريب بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بميت عقبة، بينما تم إعفاء اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا فى مباراة الأمس ومنحهم راحة من مران اليوم، لإراحتهم بعد المشاركة فى المباراة أمام زعيم الثغر على أن يعود الفريق غدا الأربعاء الى التدريبات بشكل كامل .

من ناحية أخرى قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، الاعتماد على الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم، لاعبى الفريق فى التشكيل الأساسى للمباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، على استاد القاهرة، وذلك بعد غيابهما عن لقاء المصرى الذى جمع بين الفريقين يوم الخميس الماضى، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنفت منافساته عقب فترة طويلة من التوقف بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا وجاءات مشاركتهما فى الشوط الثانى من لقاء الاتحاد فقط وليس فى التشكيل الاساسى.

يأتى قرار الفرنسى كارتيرون بشأن الثنائى المغربى من أجل تجهيزهما بأفضل صورة فنية وبدنية للتواجد فى مواجهة الأهلى، المقرر لها يوم 22 من شهر أغسطس الجارى، فى الجولة الحادية والعشرون من المسابقة المحلية، والتى يسعى فيها الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار خاصة إن الديربى يعد بمثابة بطولة خاصة لدى جماهير الفريقين، وذلك بعدما استعاد الفريق الأبيض لجهود الثنائى المغربى مؤخرًا عقب عودتهما من بلادهما يوم الأربعاء الماضى.