شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد: عملت إنجازا فى مسيرتى وأتمنى تتويج الأهلى أو الزمالك بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز، عن سعادته الشديدة بالتكريم الذى حظى به من جانب اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع عبر راديـو مصر: "سعيد للغاية بالتكريم الذى حصلت عليه من جانب اتحاد كرة القدم، وهو أمر رائع أن أجد تكريم، شعرت أننى فعلت شيئا جيدا فى مسيرتى الكروية، وأتشرف للغاية بما وصلت إليه".

وأضاف: "واقعيا لقب الدورى المصرى بعيد عن بيراميدز، وتركيزنا منصب على حصد لقب مؤهل لدورى أبطال أفريقيا، ونسعى لحصد لقب الكونفدرالية، في المباريات المقبلة التي ستقام خلال شهر سبتمبر في المغرب".

وواصل السعيد: أتمنى أن نصل لفورمة جيدة، قبل مواجهات الكونفدرالية".

وأكمل: "من الطبيعي آلا نصل للفورمة البدنية المطلوبة في أول المباريات بالدروي، لكن مع عودة المباريات سنظهر بشكل أقوي".

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كما أكـد عبد الله، أنه سعيد بانضمام أحمد فتحي، لصفوف فريقه، في الموسم المقبل، متمنيا تتويج بيراميدز ببطولة الكونفدرالية، وقال السعيد: "سعيد بانضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز، يمتلك خبرات كبيرة، من اللاعبين المميزين ويكون هناك ثقة كبيرة خلال تواجده فى المباريات".

وحول رأيه في الفريق الذي سيتوج بدوري الأبطال، قال: "أتمنى تتويج الأهلي أو الزمالك بالبطولة، وهو شىء كبير جدا أن يتواجد ثلاث فرق مصرية في البطولتين القاريتين وأتمنى أن يُتوج بيراميدز بالكونفدرالية".

ورفض السعيد ترشيح فريق مُعين من الأهلي أو الزمالك للتتويج بدوري الأبطال، قائلا:" اي نادٍ سيتوج بالبطولة سيكون أمر كبير لمصر، وأمر مشرف للغاية وصول ناديين مصريين لنهائي دوري الأبطال".

وأكمل: "دخلت نادي المائة وسط مجموعة من الأسماء الكبيرة، ولا أسعى لتخطى أحد، ولكن تقديم مستوى أفضل خلال المرحلة المقبلة".