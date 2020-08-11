شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يطلب تقريرا عن إصابة محمد أنور قبل مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب طلعت يوسف المدير الفنى للاتحاد السكندرى تقريرا عاجلا عن إصابة محمد أنور مدافع الفريق الأخضر بعد خروجه فى مباراة الأمس أمام الزمالك بداعى الإصابة وحل بدلا منه إسلام جمال.

كان الاتحاد السكندرى نجح فى تحقيق تعادل بطعم الفوز أمام الزمالك بهدف لمثله فى الوقت القاتل بعدما كان الأبيض متفوقا بهدف مقابل لا شىء عن طريق التونسى فرجانى ساسى، إلا أن لاعبى الاتحاد استطاعوا تحقيق التعادل فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع عن طريق أحمد راشد.

ويعانى الاتحاد السكندرى من كثرة الغيابات حيث غاب عنه فى لقاء الزمالك تسعة لاعبين دفعة واحدة منهم من لم يصل حتى الآن من بلاده مثل المالى ويلسون اكاكبو والأوغندى إيمانويل أكوى بالإضافة لبعض الإصابات وابتعاد الثنائى أحمد رفعت ورزاق سيسيه بسبب الاتفاق المسبق بين إدارة الزمالك والاتحاد على عدم مشاركة اللاعبين المعارين فى لقاءات الفريقين.