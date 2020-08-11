شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: عبد الله السعيد لاعب مش طبيعى ده رونالدو الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق بـ عبد الله السعيد لاعب فريق بيراميدز، بعد المستوى الذى قدمه أمام فريق طنطا أمس، وتسجيل ثلاثة أهداف فى مرمى الفريق المنافس "هاتريك" صاعدا بالفريق السماوى إلى المركز الثانى.

وقال "شوبير" عبر برنامجه الإذاعى، عبر راديو "أون سبورت إف إم"، إن عبد الله السعيد، هو كريستيانو رونالدو الكرة المصرية، ووصفه بأنه لاعب "مش طبيعى"، مضيفا أن رصيد السعيد وصل إلى 107 أهداف في الدوري المصري، ليتخطى محمد أبو تريكة، ويتساوى مع أحمد الكاس، وبات على بُعد هدفين من محمود الخطيب مع توقعات أن يصل إلى المركز الثالث أو الرابع في ترتيب هدافي الدوري المصري التاريخيين، حيث يأتي السيد الضظوي ثالث الترتيب بـ127 هدفا، ويليه مصطفى رياض بـ122 هدفا، مؤكدا أن "السعيد" قادر على تسجيل عدد كبير من الأهداف يحطم بها الرقمين.

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وواصل أحمد شوبير بأن عبدالله السعيد، قادر على الوصول إلى تسجيل 30 هدفا بالموسم الحالي، حيث وصل رصيده حتى الآن، 16 هدفا متصدرا جدول ترتيب الهدافين بفارق سبعة أهداف عن محمد شريف مهاجم إنبي.

أكد عبد الله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز أنه لم يتوقع دخوله نادى المائة نهائيا ولم يكن يعلم عدد أهدافه.

عبد الله السعيد رغم وصوله للخامسة والثلاثين من عمره فى الثالث عشر من يوليو الماضى، إلا أنه قدم موسمًا استثنائيًا بتربعه فى صدارة هدافى الموسم رقم 61 للدورى الممتاز المصرى قبل توقفه ودخوله قائمة نادى المائة الذى يضم 9 لاعبين فقط منذ انطلاق المسابقة فى الثانى والعشرين من أكتوبر عام 1948.