شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: الأهلى سيعانى فى أفريقيا بسبب عناد فايلر ووارد انتقال رمضان لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق أن الأهلى حسم لقب الدورى المصرى بنسبة 90%، مؤكدًا أن الفريق فى حاجة إلى مهاجم قوى خلال المرحلة المقبلة، وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر "راديو مصر": "الأهلى يسير كالقطار السريع، وحسم لقب الدورى المصرى بنسبة 90%، ويتبقى له مباريات بسيطة للإعلان عن الفوز".

وأضاف: "الأهلى يسعى لتحقيق مزيد من الانتصارات، الفريق ظهر بدنيا وفنيا بشكل جيد أمام إنبى، ورغم الغيابات لم يتأثر الفريق، والأهلى لعب بدنيا بشكل جيد، وظهر اللاعبون بشكل رائع خلال الشوطين".

وأكمل: "الأهلى لديه مشكلة فقط فى "رأس الحربة"، الفريق تعاقد مع لاعبين كثيرين، وآخرهم بادجى".

وأضاف الصقر: "فيلكس وحسام حسن وفلافيو وعماد متعب وبلال وأسامة حسني وغيرهم، كان هناك أساطير في هجوم الأهلي خلال الفترة السابقة، الفريق سيعاني من عدم وجود مهاجم قوي في مباريات دوري أبطال أفريقيا".

وواصل: "وليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي هم هدافو الأهلي، وهو أمر غريب للغاية، لابد أن يحل الأهلي مشكلة المهاجم الصريح، لا يوجد أي سبب لتعنت فايلر ضد وليد أزارو، طالما لا يوجد مهاجم قوي، كان يجب استمرار اللاعب المغربي".

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وأكد الصقر أن نادي بيراميدز تقدم بعرض قوى من أجل التعاقد رسميا مع رمضان صبحي، مؤكدًا أن لديه القدرة المالية على التعاقد مع اللاعب من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، وأضاف :" الحسم سيكون في يد رمضان صبحي، لو أراد الاستمرار في الأهلي، وهو أحد أبناء النادي الأحمر".

وواصل "من الوارد أن ينتقل رمضان إلى بيراميدز، وهناك مفاوضات قوية بالفعل، ويوجد سرية تامة على هذا الملف، ورمضان طلب مهلة أسبوع من أجل حسم موقفه".

وأكمل:" من الصعب انتقال رمضان لنادي الزمالك، العرض المقدم من جانبهم، مجرد مضايقات فقط".

وواصل:" من وجهة نظري، أرى أن الاحتراف هو الأفضل لرمضان صبحى، واللاعب لا يريد البقاء فى مصر".