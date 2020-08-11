شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والإنتاج الحربى يخضعان لمسحة كورونا غدا قبل مباراة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ناديى الأهلى والإنتاج الحربى بالخضوع لمسحة جديدة غدا الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا بين اللاعبين قبل مباراة الفريقين المحدد لها مساء الجمعة المقبل بالدورى، وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الإنتاج الحربى مع فريق مصر بسبب الإصابات الكبيرة بين لاعبى الإنتاج بفيروس كورونا قبل تماثل الفريق للشفاء.
واتفق مسئولو النادى الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح استاد السلام بمسماه الجديد "استاد الأهلى" يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحضور مجلس ادارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل الأولي على ستاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلي.
وانتهت مرحلة تطوير ستاد السلام الأولي والتي شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.
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