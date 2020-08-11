اخبار الرياضه

الأهلى والإنتاج الحربى يخضعان لمسحة كورونا غدا قبل مباراة الجمعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والإنتاج الحربى يخضعان لمسحة غدا قبل مباراة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ناديى الأهلى والإنتاج الحربى بالخضوع لمسحة جديدة غدا الأربعاء للكشف عن فيروس كورونا بين اللاعبين قبل مباراة الفريقين المحدد لها مساء الجمعة المقبل بالدورى، وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الإنتاج الحربى مع فريق مصر بسبب الإصابات الكبيرة بين لاعبى الإنتاج بفيروس كورونا قبل تماثل الفريق للشفاء.

 

واتفق مسئولو النادى الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح استاد السلام بمسماه الجديد "استاد الأهلى" يوم الأربعاء المقبل، وذلك بحضور مجلس ادارة النادي برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلي والانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل الأولي على ستاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلي.

Advertisements

 

وانتهت مرحلة تطوير ستاد السلام الأولي والتي شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.

 

وحصل الأهلي على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة في الوقت الذي سيلعب منتخب مصر وكذلك فريق الانتاج الحربي علي الملعب بشكل طبيعي ووفقا للعقد المبرم.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى والإنتاج الحربى يخضعان لمسحة كورونا غدا قبل مباراة الجمعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا