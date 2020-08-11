شكرا لقرائتكم خبر عن يكن عن مباراة الاتحاد: الزمالك سيطر شكليا والمشكلة فى اللى بيوجه اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق أن الفريق الأبيض كان يسيطر على مجريات مباراته أمس أمام الاتحاد السكندرى فى المباراة التى جمعت الفريقين ببطولة الدورى، سيطرة شكلية، وليست فعالة، خاصة أن فرص وصول اللاعبين الى المرمى والفرص المحققة كانت قليلة، وهو ما يؤكد أن السيطرة كانت شكلية.

وأضاف يكن، فى تصريحات إذاعية، أن لاعبى الزمالك على مستوى فنى عالى، لكن المشكلة ليست فى اللاعبين، بل تكمن فى من يوجههم من خارج الملعب، فهو شخص غير قادر على أن يصل بهم الى مرمى الفريق المنافس، ولا يعرف أن يدير المباراة، وبالتالى غابت روح الحماس عن اللاعبين.

وأشار نجم الزمالك إلى أن الشوط الثانى من المباراة كان يجب أن يقوم اللاعبين بتغطية الهدف الذى تم تسجيله، بتسجيل هدف آخر حتى يخوضون ما تبقى من اللقاء بأريحية، لذلك غاب أسلوب الزمالك امام الاتحاد السكندرى.

كان الاتحاد السكندرى تعادل أمام الزمالك بهدف لمثله، حيث تقدم الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شىء عن طريق التونسى فرجانى ساسى فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء وتعادل أحمد راشد للاتحاد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع .