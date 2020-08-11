شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد نقيب محمد أحمد عبده الابتدائية بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية، حيث انطلقت اليوم الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين.

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وقال المهندس محمد فرج عامر "لقد أديت واجبى الوطنى بانتخاب أعضاء وقائمة مجلس الشيوخ وأدعو جميع المصريين بالتوجة لصناديق الانتخاب لأداء ما عليهم من واجب تجاه مصر واختيار من يرغبون فى من يمثلهم فى مجلس الشيوخ.