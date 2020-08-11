شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يجرى مسحة كورونا قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو المقاولون العرب والجهاز الفنى للفريق، بقيادة عماد النحاس، ظهر اليوم الثلاثاء، لإجراء المسحة الطبية للكشف عن كورونا، استعدادًا لخوض أول مباراة رسمية فى الدورى أمام نادى سموحة والمقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن منافسات الدولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك قبل السفر إلى الإسكندرية حيث يدخل ذئاب الجبل في معسكر مغلق قبل المباراة بيوم واحد.

من جانبه عقد المهندس محمد عادل فتحى المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادى المقاولون العرب اجتماعًا مع اللاعبين على هامش مران الفريق، وحرص محمد عادل على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبًا إياهم بالسير على نفس النهج الذى ساروا عليه فى الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق في المركز الثاني وضمان التأهل لإحدى بطولتي أفريقيا للموسم المقبل، وأكد المشرف على الكرة ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وفي كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية، وشدد فتحي على أهمية التحلي بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.

وأكد علاء عبد الغنى، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن الهدف الأساسي للجهاز الفنى لذئاب الجبل من المباريات الودية ليس تحقيق نتائج كبيرة ولكن الاطمئنان على جاهزية جميع اللاعبين، وأضاف عبد الغنى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المقاولون يسعى لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين لتحمل ضغط المباريات فى الفترة المقبلة، خاصة أنه لن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس.

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ويحتل المقاولون المركزالرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، وبيراميدز صحاب المركز الثاني برصيد 35 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الثالث برصيد 35 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.



المقاولون



يوسف حسن لاعب المقاولون (1)