شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت إجادة للاعبى الاتحاد السكندرى بعد التعادل أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى صرف مكافآت إجادة للاعبى الفريق بعد التعادل الثمين الذى حققه الفريق بالأمس أمام الزمالك فى اللحظات الأخيرة من المباراة التى أقيمت باستاد برج العرب ضمن فعاليات الجولة الثامنة عشر للدورى.

كان الاتحاد السكندرى تعادل أمام الزمالك بهدف لمثله، حيث تقدم الفارس الأبيض بهدف مقابل لا شىء عن طريق التونسى فرجانى ساسى فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء وتعادل أحمد راشد للاتحاد فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع .

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وقد أشاد محمد مصيلحى بمجهود لاعبيه طوال التسعين الدقيقة، مؤكدا أنهم خاضوا اللقاء حتى اللحظات الأخيرة بالرغم من غياب تسع لاعبين من القوام الأساسى للفريق إلا أن بقية الفريق نجحوا فى اثبات وجودهم وتحقيق نقطة التعادل.

من ناحية أخرى علق طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد السكندرى على تعادل فريقه بهدف لمثله أمام الزمالك قائلاً: "بكل تأكيد أشعر بالسعادة بذلك التعادل الذى اعتبره بطعم الفوز في ظل الظروف التى أحاطت بالمباراة، ووصف يوسف نقطة التعادل بالثمينة التى جاءت في توقيت صعب أمام فريق بحجم وامكانيات نادى الزمالك الذى يضم العديد من النجوم".

وأضاف طلعت يوسف في تصريحات عقب اللقاء إنه تعامل بواقعية واعتمد على التأمين الدفاعى فى الشوط الأول وبعد الهدف أعاد حساباته من خلال إجراءات تغييرات لتنشيط النواحى الهجومية، قائلا: "دخلنا اللقاء بدون 11 لاعبا من العناصر الأساسية وهو ما وضعنا فى موقف لا نحسد عليه ورغم ذلك كللت مجهودات اللاعبين بالتعادل".