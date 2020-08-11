شكرا لقرائتكم خبر عن الكوادر الشبابية بمراكز الشباب يستقبلون الناخبين فى ماراثون الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الكوادر الشبابية بمراكز الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار نواب الغرفة الثانية للبرلمان قبيل بدء انطلاق ماراثون الشيوخ.

تأتى مشاركة الكوادر الشبابية فى الماراثون الانتخابى على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أغسطس، بتنظيم تواجد الناخبين أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم، ووضع علامات التباعد أمام لجان الإنتخابات لإيجاد مسافات آمنه بين الناخبين، وفرض ارتداء الكمامة أثناء دخول اللجان الانتخابية، وتسهيل ومساعدة تنقل ذوى القدرات الخاصة، وذلك فى ضوء حزمة الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عن تطبيقها الهيئة الوطنية العليا للانتخابات للوقاية من فيروس كورونا المسجد.

وأدلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة طبرى فى منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق، حيث انطلقت اليوم الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين.

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واطمأن صبحى على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعى، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية. وأكد وزير الشباب والرياضة أن عملية التصويت واجب على كل شخص له حق التصويت، داعيا الشباب للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت فى الانتخابات.



الكوادر الشبابية



الشباب بالانتخابات



الشباب فى العملية الانتخابية