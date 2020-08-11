شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز ياسر إبراهيم لقمة 22 أغسطس أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الجهاز الطبى بالأهلى تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمواجهة الزمالك فى قمة الدورى العام، المقرر إقامتها يوم 22 أغسطس، وبدأ ياسر إبراهيم، تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعب.

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ويخضع ياسر إبراهيم حاليا لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وسيغيب ياسر ابراهيم عن مواجهة فريقه المقبلة امام الانتاج الحربي في الدوري العام والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل لعدم اكتمال شفائه.

يذكر أن ياسر ابراهيم قد خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا فى الجيم بعد إصابته فى كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ ما تسبب فى غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة إنبى من بعدها.