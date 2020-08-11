اخبار الرياضه

الأهلى يجهز ياسر إبراهيم لقمة 22 أغسطس أمام الزمالك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز ياسر إبراهيم لقمة 22 أغسطس أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الجهاز الطبى بالأهلى تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمواجهة الزمالك فى قمة الدورى العام، المقرر إقامتها يوم 22 أغسطس، وبدأ ياسر إبراهيم،  تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعب.

 

Advertisements

ويخضع ياسر إبراهيم حاليا لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وسيغيب ياسر ابراهيم عن مواجهة فريقه المقبلة امام الانتاج الحربي في الدوري العام والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل لعدم اكتمال شفائه.

 

يذكر أن ياسر ابراهيم قد خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا فى الجيم بعد إصابته فى كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ ما تسبب فى غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة إنبى من بعدها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلى يجهز ياسر إبراهيم لقمة 22 أغسطس أمام الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا