شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز ياسر إبراهيم لقمة 22 أغسطس أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول الجهاز الطبى بالأهلى تجهيز ياسر إبراهيم مدافع الفريق لمواجهة الزمالك فى قمة الدورى العام، المقرر إقامتها يوم 22 أغسطس، وبدأ ياسر إبراهيم، تدريبات الجرى حول الملعب في مرحلة جديدة ضمن برنامج التأهيل الذى يخضع له اللاعب.
ويخضع ياسر إبراهيم حاليا لبرنامج تأهيلى تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالفريق وذلك للتعافى من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وسيغيب ياسر ابراهيم عن مواجهة فريقه المقبلة امام الانتاج الحربي في الدوري العام والمقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل لعدم اكتمال شفائه.
يذكر أن ياسر ابراهيم قد خاض برامج بدنية وعلاجا طبيعيا فى الجيم بعد إصابته فى كاحل القدم خلال مباراة الجونة الودية؛ ما تسبب فى غيابه عن التدريبات الجماعية ومباراة إنبى من بعدها.
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