شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعاين ملعب السلام لتعقيمه قبل مواجهة الإنتاج الحربى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف مسئولو النادى الأهلى مندوبا لمعاينة ملعب السلام تمهيدا لتعقيمه قبل استضافته مواجهة الإنتاج الحربى المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى إطار فعاليات الاسبوع الـ19 من الدورى الممتاز.

وخصص مسئولو الأهلى مسئولا لتعقيم ملاعب المباريات وأتوبيسات التنقل وفندق المعسكرات وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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واتفق مسئولو الأهلى مع شركة ستادات على افتتاح استاد السلام بمسماه الجديد "استاد الأهلى" خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بحضور مجلس إدارة النادى برئاسة محمود الخطيب، ومن المقرر أن تكون مباراة الأهلى والإنتاج الحربى على استاد السلام بعد تغيير اسمه لاستاد الأهلى.

وانتهت مرحلة تطوير استاد السلام الأولى والتى شهدت تطوير غرف الملابس والأسوار وواجهة الاستاد.

وحصل الأهلى على استاد السلام كحق انتفاع لمدة 25 سنة، فى الوقت الذى سيلعب منتخب مصر وكذلك فريق الإنتاج الحربى على الملعب بشكل طبيعى ووفقا للعقد المبرم.