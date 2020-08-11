شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: 80% من الوجوه القديمة خارج انتخابات الجبلاية المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، المقرر لها سبتمبر 2021، ستشهد وجوها جديدة بنسبة 80%، مع اختفاء أسماء كبيرة، لن يكون لها دور، وسيكون دورها انتهى فى مجلس إدارة الجبلاية، وقال شوبير فى برنامجه ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن الاتحاد الدولى فيفا، أرسل لائحة اتحاد الكرة، والتى جاءت لتضم 12 فقرة خاصة بتضارب المصالح، منها وكلاء اللاعبين، والتسويق الرياضى، هذا كله لا يمثل أزمة، خاصة أن هذا يصب فى مصلحة الكرة المصرية، وإدارتها بطريقة احترافية، ولن ننظر إلى المصالح الشخصية، قائلا "ربنا يسامح اللى خلى الفيفا لها وصايا علينا".

وأشار شوبير إلى أنه بعد هذه اللائحة لن تتدخل الفيفا مرة أخرى، وسندير الكرة المصرية بطريقة احترافية وليس عن طريق خاطرى وخاطرك.

وقرر اتحاد الكرة وضع بند فى اللائحة يمنح المرشحين الانتخابات المقبلة مدة 70 يومًا لعمل الدعاية الانتخابية والقيام بجولات لزيارة الأندية وشرح برنامجه الانتخابى قبل دخول مرحلة الصمت الانتخابى منعًا للتأثير على الأعضاء قبل التصويت فى الصناديق.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن هناك تنسيقًا يتم بين الوزارة مع الاتحاد الدولى "فيفا" ومعهم اللجنة الخماسية بشأن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة.