شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجهز احتفالية لتكريم أساطير الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن فكرة إنشاء جائزة نادى المائة legend’s club 100+ وتكريم اللاعب عبد الله السعيد هى بداية لتكريم نجومنا العظام، الذين سطروا تاريخ الكرة المصرية من هو على قيد الحياة ومن توفاهم الله وترك ذكرى وتاريخ طويل.

وقال فضل إنه من ليس له تاريخ وماض ليس له حاضر ومستقبل، ونحن نحترم رموزنا جيدا ونقدرهم وقد صرحت اللجنة الخماسية قبل تسليم اللاعب عبد الله السعيد الجائزة أن جميع أساطيرنا سوف يتم تكريمهم فى حدث يليق بهم قريبا، معلقا "شكرا لأساطيرنا العظام، شكرا لكل من ساهم فى صنع تاريخ للرياضة المصرية وخصوصا كرة القدم".

وتضم قائمة اللاعبين الذين يتواجدون فى نادى المائة كل من:

1- حسن الشاذلى - 173 هدفا

2- حسام حسن - 168 هدفا

3- السيد الضظوى - 127 هدفا

4- مصطفى رياض - 122 هدفا

5- محمود الخطيب - 109 أهداف

6- أحمد الكاس - 107 أهداف

7- عبد الله السعيد 107 أهداف حتى الآن

8 ـ محمد ابو تريكة 106 أهداف

9- جمال عبدالحميد - 101 هدف