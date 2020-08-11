حكاية عبد الله السعيد.. آخر الأساطير الـ9 محليا وأحدث العظماء الـ5 أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الاتحاد المصرى لكرة القدم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على هامش مباراة فريقه أمام طنطا، وذلك بتسليمه جائزة خاصة باعتباره أحدث أعضاء نادى المائة ببلوغ عدد أهدافه 104 أهداف، ومن المقرر أن يُعلن لاحقا عن موعد وكيفية تكريم جميع نجوم مصر الذين انضموا لعضوية نادى المائة هدف بشكل يليق بإنجازهم الكبير. وأحرز عبد الله السعيد لاعب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز ثلاثية سعيدة جعلته يتفوق على محمد أبو تريكة فى قائمة أكثر اللاعبين إحرازاً للأهداف في تاريخ الدوري المصري الممتاز بعدما وصل الى الهدف رقم 107 في مسيرته الكروية. وتساوى اللاعب الدولي مع أحمد الكاس نجم الزمالك الأسبق برصيد 107 أهداف متفوقاً على أبو تريكة صاحب الـ106 أهداف. وسجل السعيد فى 27 فريقا هم: طلائع الجيش- إنبي- حرس الحدود -الاتحاد-المقاولون-المصري- بتروجت – الزمالك- سموحة-غزل المحلة- الأهلي- المقاصة- الإنتاج- اتحاد الشرطة - الجونة- أسمنت السويس-الإسماعيلي- بترول أسيوط -الترسانة- الأوليمبي- أسوان- الأسيوطي- الرجاء- النصر للتعدين- دمنهور- طنطا- وادي دجلة. Advertisements كما سجل عبد الله السعيد 36 هدفا حينما كان لاعبا في صفوف النادي الإسماعيلي، فيما يأتي أعلي سجل تهديفي له حينما كان لاعب فى الأهلي عبر إحرازه 50 هدفاً، بينما سجل مع بيراميدز ناديه الحالي 14 هدفاً.

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