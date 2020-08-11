شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عندما عنف حسام حسن لاعبى الأهلى بعد تسجيل زميله 5 أهداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

موعدنا اليوم مع واقعة مثيرة بطلها العميد حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق أثناء لعبه للأهلي وفى إحدى المباريات الودية نجح زميله أحمد كشرى فى تسجيل 6 أهداف دفعة واحدة، ثم في المباراة التي تليها نجح كشري أيضاً في تسجيل 5 أهداف، ليدخل حسام حسن غرفة الملابس بعد انتهاء المباراة الثانية وقام بتعنيف زملائه من لاعبي الأهلي وقال لهم "أنتوا مش عايزين تلعبولى ليه مش عيزني أجيب أهداف ليه ؟"

وقام بعض لاعبي الأهلي بتهدئة العميد وأكدوا له أن الواقعة لم تحدث بقصد وأن كشرى كان موفقاً فى المباراتين ليس أكثر، لتنتهى المشكلة بعد عودة حسام حسن للتهديف فى المباراة التى تلتها.