السعيد: فتحي إضافة لبيراميدز.. لقب الدوري "بعيد".. ونسعى لحصد الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال عبد الله السعيد لاعب نادي بيراميدز، إنه سعيد بتكريم اتحاد الكرة له بعد دخوله نادي المائة، مضيفًا أن انضمام أحمد فتحي لاعب الأهلي الحالي إلى بيراميدز (مع بداية الموسم المقبل) سيكون إضافة للفريق لما يمتلكه من خبرات.

ومنح اتحاد الكرة جائزة للسعيد بمناسبة تخطيه الـ100 هدف في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك قبل انطلاق مباراة فريقه أمام طنطا أمس الاثنين.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال السعيد: "سعيد بتكريم اتحاد كرة القدم، شعرت أنني فعلت شيئا جيدا في مسيرتي الكروية، وأتشرف بما وصلت إليه".

وعن فرص بيراميدز في بطولة دوري We المصري، قال السعيد: "واقعيا لقب الدوري بعيد عن بيراميدز، تركيزنا مُنصب على حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال إفريقيا، كما نسعى للتتويج بلقب الكونفدرالية".

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وعن انضمام أحمد فتحي إلى صفوف بيراميدز مع بداية الموسم المقبل وعودتهما للعب سويًا، قال: "سعيد بانضمام فتحي، لاعب يمتلك خبرات كبيرة، وهو من اللاعبين المميزين".

وبسؤاله عن النادي المفضل له للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، قال: "أتمنى وصول الأهلي والزمالك لنهائي البطولة، من الرائع تواجد ثلاث فرق مصرية في البطولتين القاريتين وأتمنى أن يُتوج بيراميدز بالكونفدرالية".

ورفض السعيد اختيار فريق يُتوج ببطولة دوري الأبطال قائلا:" أي نادٍ سيتوج بالبطولة سيكون جيد لمصر".

جدير بالذكر بيراميدز سيلتقي مع حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية.