مصدر لمصراوي: نادي أول أغسطس غاضب من بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

قال مصدر في نادي أول أغسطس الأنجولي، إن صبر النادي على إدارة بيراميدز قد نفذ وذلك فيما يخص جناح الفريق الأنجولي زيتو لوفومبو.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي، أن صبر النادي الأنجولي على بيراميدز قد نفذ بعد أن تقدم النادي المصري بعرض من أجل الحصول على خدمات الجناح الأنجولي زيتو لوفومبو دون أن يواصل الأمر.

وأكمل المصدر أن نادي سبورنتج براجا البرتغالي تقدم بطلب جديد بعد بيراميدز من أجل ضم اللاعب، لكن صاحب الـ18 عامًا رفض العرض البرتغالي رغبة منه في الانضمام لصفوف بيراميدز والذي يرى أن فرصته فيه ستكون أكبر، وهو ما أثار الغضب لدى إدارة أول أغسطس والتي تريد إنهاء الأمر سواء بالرحيل إلى بيراميدز أو البرتغال.

ويُعد زيتو من ناشئين نادي أول أغسطس حيث صعد للفريق الأول في 2018