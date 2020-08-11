محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:
أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن فكرة إنشاء جائزة نادي المئة، وتكريم عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز الحالي، هي بداية لتكريم نجوم سطروا تاريخ الكرة المصرية.
وأوضح فضل في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتم تكريم النجوم الذين سطروا تاريخ الكرة المصرية من على قيد الحياة، أو من توفاه الله وترك ذكرى وتاريخ طويل.
وسرد فضل أسماء أساطير الكرة المصرية الذين تخطوا نادي المئة، وهم حسن الشاذلي 173 هدفا، وحسام حسن 168 هدفا، والسيد الضظوي 127 هدفا، ومصطفى رياض 122 هدفا، ومحمود الخطيب 109 هدفا، وأحمد الكاس 107 هدفا، وعبد الله السعيد 107 هدفا، ومحمد ابو تريكة 106 هدفاً، وجمال عبدالحميد 101 هدفاً.
وأكمل فضل: "من ليس له تاريخ وماضي ليس له حاضر ومستقبل، نحترم رموزنا جيدا ونقدرهم".
واختتم: "صرحت اللجنة الخماسية قبل تسليم اللاعب عبد الله السعيد الجائزة أن جميع اساطيرنا سوف يتم تكريمهم في حدث يليق بهم قريبا، شكرا لأساطيرنا العِظام شكرا لكل من ساهم في صنع تاريخ للرياضة المصرية وخصوصا كرة القدم".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل: جائزة السعيد بداية لتكريم نجوم نادي المئة في حدث يليق بهم قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.