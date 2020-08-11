مصدر لمصراوي: استقرار الحالة الصحية لوالد محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

كشف مصدر مقرب من أسرة النجم محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، عن تحسن الحالة الصحية لوالده بعد تعرضه لوعكة صحية.

وكان والد صلاح تعرض لوعكة صحية منذ أيام، وتم نقله إلى مستشفى في القاهرة لتلقي العلاج.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلاكورة، أن الحالة الصحية لوالد محمد صلاح أصبحت مستقرة حاليًا.

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وأشار المصدر إلى أن صلاح على تواصل دائم مع والده ويقوم بالاطمئنان عليه، عن طريق شقيقه نصر ووالدته المرافقين له.

وأكد المصدر، أنه من الصعب أن يسافر صلاح إلى مصر بسبب الإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا، خاصة وأنه عند عودته إلى إنجلترا سيقضي 14 يوماً في الحجر الصحي.

واختتم المصدر، أن الإجازة الحالية لصلاح اقتربت على الانتهاء وليس هناك وقتاً لسفره إلى مصر، لأن فريقه سيعود للتدريبات منتصف الشهر الحالي استعداداً للموسم الجديد.