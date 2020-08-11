"كورونا والقدر واحتفال أبوتريكة ".. حكاية صاحب الهدف القاتل في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

خطف أحمد راشد جناح فريق الاتحاد الأنظار بتسجبله هدفاً قاتلاً لفريقه في شباك الزمالك منح به زعيم الثغر التعادل الأول مع الأبيض في الدوري منذ 9 سنوات.

وفشل الاتحاد في التعادل مع الزمالك بالدوري منذ موسم 2010-2011 وتحديداً منذ الثالث من يوليو عام 2011 في المباراة التي انتهت 1-1.

يبلغ راشد من العمر 25 عاماً حيث إنه من مواليد 30 سبتمبر عام 1995 يلعب بقدمه اليمنى ويشغل مركز الجناح الأيمن وخط الوسط المهاجم ولعب لنادي المنصورة في الدرجة الثانية وكان أكثر اللاعبين مشاركة بالفريق الدقهلاوي الموسم الماضي.

لفت راشد أنظار نادي الاتحاد السكندري وتعاقد معه زعيم الثغر في يوليو 2019 لمدة 3 مواسم مقابل 900 ألف جنيه بناء على طلب من طلعت يوسف المدير الفني للأخضر.

ورغم تعاقد الاتحاد مع راشد بناء على طلب طلعت يوسف إلا أن اللاعب غاب عن المشاركة بسبب تألق الثنائي أحمد رفعت وصامويل أوكوي اللذين يشغلان نفس مركزه.

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وقبل مواجهة الزمالك لعب راشد 64 دقيقة فقط، بواقع دقيقة أمام حرس الحدود في أولى مشاركاته في الدوري الممتاز التي أقيمت في الرابع من ديسمبر الماضي وانتهت بفوز الأخضر بهدف، ثم شارك أمام "إف سي مصر" 63 دقيقة في المباراة التي أقيمت في الـ20 من ديسمبر الماضي.

وخرج راشد من حسابات مدربه تماماً بعد مباراة نادي مصر، حيث إنه خرج من القائمة لمدة 8 مباريات على التوالي وزادت معاناته بتعاقد الاتحاد مع محمد صباحي نجم أسوان والذي يلعب في نفس مركزه في يناير الماضي ليخرج أيضًا بمن قائمة مباراة أسوان التي أقيمت بعد العودة من كورونا، ولكن هنا تدخل القدر.

ودخل راشد قائمة الاتحاد بسبب بند بين الزمالك والأخير السكندري يمنع أحمد رفعت المعار مع الأبيض بالمشاركة في المباراة إضافة إلى عدم وصول الأوغندي صامويل أكوي المحترف بسبب ظروف تفشي فيروس كورونا المستجد.

اللجنة الخماسية باتحاد الكرة كانت وعدت مسؤولي الاتحاد بتوفير طائرة خاصة لاستقدام اللاعبين المحترفين بأفريقيا وهو ما لم يحدث ليستعين طلعت يوسف براشد نظراً للنقص العددي في الفريق.

ومع تعديل القانون بزيادة عدد التبديلات إلي 5 بسبب التوقف الإجباري لتفشي فيروس كورونا، إضافة إلى النقص العددي وجد راشد الفرصة ليشارك في الدقيقة 72 في المباراة بدلاً من الصباحي ويسجل هدفه الأول في الدوري الممتاز بشباك الزمالك ويحتفل على طريقة مثله الأعلى كرويا محمد أبوتريكة الذي يرتدي رقمه 22.