أحمد حسن: الأهلي يسير كالقطار والفريق حسم الدوري بنسبة 90%

أكـد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي حسم لقب الدوري المصري بنسبة 90%، مؤكدًا أن الفريق في حاجة إلى مهاجم قوي خلال المرحلة القادمة . وقال عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر "راديو مصر": "الأهلي يسير كالقطار السريع، وحسم لقب الدوري المصري بنسبة 90%، ويتبقي له مباريات بسيطة للإعلان عن الفوز". عن الفوز". وأضاف:" الأهلي يسعى لتحقيق مزيد من الانتصارات، الفريق ظهر بدنيا وفنيا بشكل جيد أمام إنبي، ورغم الغيابات لم يتأثر الفريق". وواصل:" الأهلي لعب بدنيا بشكل جيد، وظهر اللاعبين بشكل رائع خلال الشوطين".

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