فيفا يستعيد ذكرى توقيع الأسطورة بوشكاش مع ريال مدريد

أحيا الاتحاد الدولي لكرة القدم ( فيفا )، ذكري توقيع الأسطورة بوشكاش، مع النادي الملكي الالإسباني ريال مدريد، وذلك في 11 أغسطس من عام 1958.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغريده له

عبر حسابة اتلرسمي باللغة العربية علي موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" قائلا : " 11 أغسطس 1958،وقع الريال مع الأسطورة بوشكاش،كان عمره 31 سنة وبالفعل واحد من أشهر اللاعبين، فاز بجوائز عديدة منها هداف أوروبا 1948 وأفضل لاعب في العالم 1953،استمر نجاحه مع الملكي وفاز بـ5 ألقاب متتالية في الليجا من 1961- 1965 وخاض 5 نهائيات كأس أوروبا فاز بـ3 منها آخرها عام 1966".