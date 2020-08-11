شاهد: الونسو يكشف عن أفضل لاعبي العالم .. ورأيه في منتخب اسبانيا

اعترف ماركوس ألونسو، ظهير تشيلسي الإنجليزي، بأنه شعر بالتوتر عندما تدرب لأول مرة مع كريستيانو رونالدو والبرازيلي ريكاردو كاكا في ريـال مدريد.

ألونسو: ميسي ورونالدو هما الأفضل في تاريخ الكرة

اكد الونسو أن ليونيل ميسي والبرتغالي رونالدو من أفضل اللاعبين على مر التاريخ.

وقال اللاعب الإسباني في لقاء مع "العربية": بالنسبة لي الاختيار بين رونالدو وميسي صعب، خاصة مع أدائهما المميز خلال السنوات الكثيرة الماضية، هما من أفضل اللاعبين على مر التاريخ، وأعتقد بأن ميسي استحق لقب أفضل لاعب هذا العام.

أصعب مهاجم

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وبخصوص أصعب لاعب واجهه في مسيرته، ذكر: ميسي عندما لعبنا ضد برشلونة،

قد يبدو بأنه غائب عن المباراة إلا أنه يستطيع تغيير النتيجة في لحظة واحدة ومن المستحيل إيقافه، كذلك أتذكر عندما تدربت أول مرة مع ريـال مدريد كنت أدافع ضد روبين وبالنسبة لي هو أصعب لاعب يمكن للمدافع أن يواجهه.

لحظة توتره

وحول شعوره خلال أول حصة تدريبية مع ريـال مدريد قال: عندما تدربت مع كاكا ورونالدو كنت متوتراً، لكنني لم أرتعش خوفاً، كانت سنتي الأولى في ريـال مدريد، وكانت الآمال المعلقة علينا كبيرة، خاصة وأنني كنت

ألعب مع فريقِ الشباب، وكانت أعمارنا أقل من 18 عاماً، ثم طلب مني خوض الاختبار مع الفريق الأول، وأبلغت عائلتي وكل أصدقائي بأنني سأتدرب مع الفريق الأول، كانت ذكرياتٍ رائعة.

وأضاف: عندما اتصلوا بي ليطلبوا مني التدريب معهم، كانت والدتي هي التي أبلغتني بالمكالمة، أما والدي فلم يكن سعيدا بذلك، والدي هو ماركوس ألونسو كان أغلى صفقة في العام 1982 حين انتقل إلى أتلتيكو، وكان مديرا لنادي أتلتيكو في 2001، أما جدي فاز بخمسة ألقاب دوري أبطال أوروبا، رفقة دي ستيفانو وبوشكاش، من هنا يأتي عشقه لهذا النادي. حان وقت التغيير وحول رأيه في منتخب إسبانيا، أوضح: حان وقت التغيير في المنتخب، لتأسيس قاعدة جديدة، لدينا مدرب جديد أيضاً ونأمل في المنافسة على لقب كأس العالم 2022.