شاهد .. محمد فضل يرد على حسام حسن: اتحاد الكرة سيُكرّم كل النجوم العظام

رد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على تصريحات حسام حسن أسطورة الكرة المصرية بالأمس، واستياءه من عدم تكريمه رغم إنجازاته مع الكرة المصرية، في حين أن اتحاد الكرة يُكرّم عبد الله السعيد لاعب بيراميدز لدخوله نادي المائة.

قال فضل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "للتوضيح .. فكرة إنشاء جائزة نادي المائة legend’s club 100+ وتكريم اللاعب عبد الله السعيد هي بداية لتكريم نجومنا العظام الذين سطروا تاريخ الكرة المصرية من هو على قيد الحياة وربنا يديهم طول العمر والصحة ومن هو توفاه الله وترك ذكرى وتاريخ طويل .

1- حسن الشاذلي - 173 هدفًا.

2- حسام حسن - 168 هدفًا.

3- السيد الضظوي - 127 هدفًا.

4- مصطفى رياض - 122 هدفًا.

5- محمود الخطيب - 109 أهداف.

6- أحمد الكاس - 107 أهداف.

7- عبد الله السعيد 107 أهداف حتى الآن.

8 ـ محمد أبو تريكة 106 أهداف

9- جمال عبدالحميد - 101 هدفًا

من ليس له تاريخ وماضي ليس له حاضر ومستقبل ، نحترم رموزنا جيدًا ونقدرهم وقد صرحت اللجنة الخماسية قبل تسليم اللاعب عبد الله السعيد الجائزة أن جميع أساطيرنا سوف يتم تكريمهم في حدث يليق بهم قريبًا، شكرًا لأساطيرنا العظام ،شكرًا لكل من أسهم في صنع تاريخ للرياضة المصرية وخصوصًا كرة القدم".

قام عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بتسليم جائزة خاصة للاعب حملت اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين انضموا قبله إلى نادي المائة

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وعلى رأسهم نجم الترسانة حسن الشاذلي .

ودخل عبد الله إلى ملعب ستاد الدفاع الجوي لخوض مباراة فريقه أمام طنطا وسط ممر شرفي قام لاعبو الفريقين بتنفيذه تكريمًا له .

أكد عبد الله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أنه يتمنى مواصلة الأداء المميز في الفترة المقبلة.

وقال السعيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتمنى مواصلة الأداء المميز في الفترة المقبلة وأشكر اتحاد الكرة على التكريم الذي حدث قبل بداية مباراة طنطا بسبب دخول نادي المائة، النادي أبلغني صباح اليوم بتكريمي من قبل الاتحاد".

وأكمل: "أحاول التركيز مع بيراميدز ولم أفكر في أي شيء يؤدي لتراجعي للخلف وأمنح فترة لعبي لكرة القدم حقها الكامل،".

وأضاف: "الجميع سيتذكر أن لاعب معتزل ببطولاته وإنجازاته لذلك أسعى لمواصلة التألق وتحقيق جميع البطولات".

إن بيراميدز نجح في الفوز على طنطا بنتيجة 3/0 بهاتريك سجله عبد الله السعيد ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث.