أحمد موسى مهاجم النصر يهز الشباك بالدوري السعودي بعد صيام 16 شهرًا

أخيرًا.. نجح أحمد موسى النيجيرى، مهاجم النصر السعودي، في هز الشباك بعد أن صام عن التهديف لمدة 16 شهرًا في الدوري السعودي، وذلك بعدما سجل في مرمى أبها، أمس الإثنين.

كان آخر هدف سجله موسى بالدوري منذ قرابة الـ16 شهرًا، وتحديدًا في لقاء فريقه ضد الفتح خلال موسم 2018-2019 ضمن الجولة 28، للبطولة وبالتحديد في 18 أبريل 2019، سجل حينها أحمد موسى

هدفين في اللقاء الذي انتهى بخماسية دون مقابل.

وقال المهاجم النيجيري" 27 عامًا" في تصريحات تلفزيونية: دخلت في تحد خلال الفترة الماضية من أجل تقديم أفضل أداء وأسعى دائمًا إلى إرضاء جماهير النصر والإدارة، وتمكنت من مساعدة زملائي في اللقاء، عبر التسجيل والتسبب في ركلة جزاء لمصلحة فريقي.

وتعد ثاني أطول فترة يغيب فيها أحمد موسى عن التهديف خلال مسابقة الدوري في مسيرته الاحترافية، بعد التي امتدت لنحو 18 شهرًا كانت عقب انتقاله من ليستر سيتي الإنجليزي إلى سيسكا موسكو الروسي. وكان النصر تغلب على أبها بهدفين نظيفين في الأسبوع 24 للدوري، وتمكن الدولي النيجيري أحمد موسى من إحراز هدفه الأول في الدوري هذا الموسم، بعدما أحرز للنصر الهدف الثاني.

يذكر أن لاعبًا منتخبًا نيجيريًّا غاب عن 5 مباريات للنصر في انطلاقة الدوري بسبب الإصابة، بعد مشاركته في أول جولتين.