أحمد شوبير: عبدالله السعيد هو رونالدو الكرة المصرية

قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، إن عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، هو كريستيانو رونالدو الكرة المصرية، مشيرًا إلى أنه لاعب غير طبيعي.

قال شوبير عبر برنامجه الإذاعي، إن عبدالله السعيد يمكنه تسجيل 30 هدفًا هذا الموسم بعدما وصل إلى 16 هدفًا أمس في مباراة بيراميدز وطنطا، ليتخطى أهداف محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق في نادي المائة، ويصبح على بعد هدفين فقط من محمود الخطيب نجم الأهلي السابق ورئيسه الحالي.

قام عمرو الجنايني، رئيس اللجنة

الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بتسليم جائزة خاصة للاعب حملت اسمه ضمن قائمة اللاعبين الذين انضموا قبله إلى نادي المائة، وعلى رأسهم نجم الترسانة حسن الشاذلي.

ودخل عبدالله إلى ملعب ستاد الدفاع الجوي لخوض مباراة فريقه أمام طنطا وسط ممر شرفي قام لاعبو الفريقين بتنفيذه تكريمًا له.

أكد عبدالله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخب مصر، أنه يتمنى مواصلة الأداء المميز في الفترة المقبلة.

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قال السعيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أتمنى مواصلة الاداء المميز في الفترة المقبلة، وأشكر اتحاد الكرة على التكريم الذي حدث قبل بداية مباراة طنطا بسبب دخول نادي المائة، النادي أبلغني صباح اليوم بتكريمي من الاتحاد".

وأكمل: "أحاول التركيز مع بيراميدز ولم أفكر في أي شيء يؤدي لتراجعي للخلف وأمنح فترة لعبي لكرة القدم حقها الكامل".

وأضاف: "الجميع سيتذكر أن لاعبًا معتزلًا ببطولاته وإنجازاته لذلك أسعى لمواصلة التألق وتحقيق جميع البطولات".

كان بيراميدز نجح في الفوز على طنطا بنتيجة 3/ 0 بهاتريك سجله عبدالله السعيد ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثالث.