اليوم .. بازل يلتقي شاختار في ربع نهائي الدوري الأوروبى

يلتقي فريق شاختار نظيره بازل السويسري مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الربع النهائى من الدورى الأوروبى.

ومن المقرر ان تقام مباراة شاختار وبازل السويسرى ، مساء

اليوم الثلاثاء علي ملعب فيلتينس أرينا، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ، والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة ، والحادة عشر مساء بتوقيت أبوظبى.

يذكر ان تأهل بازل السويسرى إلي ربع نهائى الدورى الأوروبى ، بعد أن فاز علي نظيره إنتراخت برباعية نظيفة حصيلة مبارتي الذهاب والعودة في دور ال 16 من البطولة.