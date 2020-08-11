رياضة | لامبارد يريد ضم نجم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لامبارد يريد ضم نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي في ضم نجم ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن لامبارد يريد التعاقد مع الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بعد أن خرج من حسابات زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي.

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ويفضل زيدان جلوس فينسيوس جونيور على دكة البدلاء لحساب رودريجو جوس عليه، ومع عودة إيدين هازارد وماركو أسينسيو من الإصابة بات مشاركته محل شك.

وشارك فينسيوس صاحب الـ 20 عاماً، في 38 مباراة هذا الموسم، وتمكن من تسجيل 5 أهداف، وله 4 تمريرات حاسمة.