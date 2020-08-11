رياضة | بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بيرلو يكشف عن أول ضحاياه في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الفرنسي بليز ماتويدي نجم يوفنتوس الإيطالي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن أندريا بيرلو المدير الفني الجديد ليوفنتوس قد بدأ مع مجلس إدارة النادي التخطيط للموسم المقبل.

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وأكدت الصحيفة الإيطالية أن النجم الفرنسي أصبح على أعتاب الانتقال إلى الدوري الأمريكي وأنه سيكون أولى ضحايا بيرلو ملمحة أن ماتويدي توصل إلى اتفاق شبه نهائي للانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي الذي يمتلكه ديفيد بيكهام.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن جونزالو هيجواين بات قريبًا أيضًا من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز والانتقال إلى الدوري الأرجنتيني.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة يوفنتوس أعلنت عن إقالة ماوريسيو ساري عقب الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا وتعيين أندريا بيرلو بدلا منه.