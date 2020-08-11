رياضة | محمد فضل يزف بشرى سارة لأساطير كرة القدم المصرية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد فضل يزف بشرى سارة لأساطير كرة القدم المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، محمد فضل أن تكريم عبد الله السعيد بعد دخوله نادي المائة وتسجيله أكثر من 100 هدفا هو بداية لتكريم اأساطير الكرة المصرية في الفترة القادمة.

وكتب فضل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "للتوضيح: فكرة انشاء جائزة نادي المائة legend’s club 100+ وتكريم اللاعب عبد الله السعيد هي بداية لتكريم نجومنا العظام الذين سطروا تاريخ الكرة المصرية من هو علي قيد الحياة وربنا يديهم طول العمر والصحة ومن هو توفاه الله وترك ذكري وتاريخ طويل".

وواصل بذكره عددا ممن دخلوا نادي المائة: " 1- حسن الشاذلي - 173 هدفا. 2- حسام حسن - 168 هدفا.

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3- السيد الضظوي - 127 هدفا. 4- مصطفى رياض - 122 هدفا. 5- محمود الخطيب - 109 هدفا.

6- أحمد الكاس - 107 هدفا. 7- عبد الله السعيد 107 هدفا حتي الان. 8 ـ محمد ابو تريكة 106 هدفاً

9- جمال عبدالحميد - 101 هدفاً".

واختتم: "من ليس له تاريخ وماضي ليس له حاضر ومستقبل ، نحترم رموزنا جيدا ونقدرهم وقد صرحت اللجنة الخماسية قبل تسليم اللاعب عبد الله السعيد الجائزة ان جميع اساطيرنا سوف يتم تكريمهم في حدث يليق بهم قريبا، شكرا لاساطيرنا العظام ،شكرا لكل من ساهم في صنع تاريخ للرياضة المصرية وخصوصا كرة القدم".