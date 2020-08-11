رياضة | الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي تدعو مصر للمشاركة فى الدورة التدريبية للإعداد البدني الآمن بتنظيم إماراتي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي تدعو مصر للمشاركة فى الدورة التدريبية للإعداد البدني الآمن بتنظيم إماراتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولى البرنامج المصرى للمشاركة فى الدورة التدريبية الخاصة بالإعداد البدني الآمن للاعبين خلال وبعد جائحة كورونا بتنظيم إماراتى، عبر تقنية "ويبينار" حيث يحرص البرنامج الإماراتي برئاسة الوزيرة شما المزروعى رئيس مجلس الأمناء على مواصلة التنسيق والتعاون مع الأولمبياد الخاص الدولى بإقامة مجموعة من الدورات العلمية التى يتم فيها استقدام خبراء وأساتذة جامعات فى الرياضات المختلفة بالتعاون مع مركز إعداد القادة ، من أجل بدء الاستعداد لعودة الأنشطة الرياضية وممارسة لاعبى الاولمبياد الخاص تدريباتهم الخاصة ووفق قواعد الأولمبياد الخاص الدولى ، والذى يحرص على حصول اللاعبين على ثلاث جرعات تدريبية فى الأسبوع ، وجاءت جائحة كورونا ليتم ايقاف كافة الانشطة الرياضية بما فى ذلك التدريب الرياضى.

وصرح دكتور عماد محي الدين بأنه ومع عودة عدد كبير من دوريات كرة القدم فى العالم وايضا لباقي الرياضات المختلفة دعا المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بضرورة عمل دورة تدريبية علمية يتم خلالها تأهيل جميع المدربين والاداريين الى اتباع خطوات علمية مدروسة قبل العودة الفعلية للأنشطة الرياضية سواء تدريبا او العاب ومسابقات ، من خلال إقامة تلك الدورة والتي سوف تقام على يومين الخميس 13 أغسطس وتشمل دورة بعنوان (الاعداد البدني لرياضيين الالعاب الجماعية) يلقيها الدكتور عاطف رشاد أستاذ التدريب الرياضي بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان المندوب الفني للكرة الطائرة بالأولمبياد الخاص الدولي، ومحاضرة يوم 14 اغسطس بعنوان (الاعداد البدني لرياضيين الألعاب الفردية) يلقيها ايضا الدكتور عاطف رشاد .

ويضيف محي الدين بأن الأولمبياد الخاص الدولى يضع فى الاعتبار العودة الآمنة للاعبين ، نظرا لما يعانية لاعبو الاولمبياد الخاص من ظروف خاصة ، وضرورة اتباع اقصى اشكال الحيطة والحذر واتباع اقصى الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة جميع اللاعبين ،وايضا باقى عناصر الأولمبياد الخاص من مدربين وإداريين ،وحنتى أسر اللاعبين الذين يحرصون على اصطحاب أبنائهم خلال الحصص التدريبية.