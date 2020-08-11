رياضة | ٣ سبتمبر انطلاق المسابقة التنشيطية الثانية للاولمبياد الخاص في الجودو

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ٣ سبتمبر انطلاق المسابقة التنشيطية الثانية للاولمبياد الخاص في الجودو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاولمبياد الخاص المصري عن انطلاق المسابقة التنشيطية الثانية في الجودو في ٣ سبتمبر المقبل وذلك خلال ختام فعاليات الدورة التدريبية للاولمبياد الخاص المصري لإعداد المدربين في الجودو والتي أقيمت بالتعاون مع الرئاسة الأقليمية للاولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا عبر تطبيق ZOOM في ظل الاستعداد لعودة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري. تدريجيا.

أكد الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري أن الدورة التدريبية في الجودو تعتبر استكمالا للدورات التدريبية التي بدأت بالفعل في شهر يوليو السابق لإعداد المدربين استعدادا لعودة انشطة الأولمبياد الخاص المصري تدريجيا ووفقا للاجراءات الاحترازية خلال الفترة القادمة.

وآشار تهامي إلي الاعلان عن آنطلاق المسابقة التنشيطية الثانية للأولمبياد الخاص المصري في الجودو في ٣ من سبتمبر المقبل يأتي استعدادا للمشاركة المصرية في الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص والتي ستستضيفها مدينة برلين الألمانية خلال عام ٢٠٢٣.

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وقد اشتملت الدورة علي عددا من الموضوعات المختلفة والتي بدات بافتتاح فعاليات الدورة بمشاركة الدكتور عماد محي الدين مدير الرياضة والتدريب بالأولمبياد الخاص الشرق الاوسط وشمال أفريقيا والدكتور باسم تهامي المدير الوطني ورسالة خاصة من البطل الاوليمبي محمد علي رشوان.

ومن بعدها انطلقت المحاضرات اولها محاضرة عن مقدمة عن الأولمبياد الخاص والرياضة والتدريب قدمها الدكتور أكرامي الجمال ، وثاني المحاضرات عن الألعاب والمسابقات وعملية التقسيم بالأولمبياد الخاص قدمها عمرو محيي الدين ، وثالث المحاضرات عن مبادئ تدريب الجودو للاعبي الأولمبياد الخاص والمسابقات الرسمية للجودو بالأولمبياد الخاص وطرق تنظيمها قدمها الاستاذ الدكتور شريف هنوهم.

وقد آختتمت الدورة التدريبية بعقد امتحان للمدربين اونلاين وقيامهم بعملية تقييم فعاليات الدورة التدريبية كشرط اساسي للحصول علي شهادة آتمام الدورة التدريبية.