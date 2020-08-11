رياضة | شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر شوبير: أحمد فتحي لم يحسم موقفه من الرحيل عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على التعليق بشأن التغريدة التي نشرها أحمد فتحي لاعب الأهلي، أمس.

وكتب "فتحي" عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أمس الاثنين: "لا داعي لنشر الشائعات حول علاقتي بالنادي الأهلي وإدارته ومدربيه وجماهيره"، مضيفًا: "كل ما يقال حاليًا عارٍ تمامًا من الصحة، ولم ولن يحدث أي مشاكل مع الكيان إن شاء الله".

وأكد "شوبير" عبر برنامجه الإذاعي، عبر راديو "أون سبورت إف إم"، أن ما قام به ظهير أيمن الأهلي، قطع الطريق أمام الشائعات التي جرى الترويج لها خلال الأيام الماضية، وتورط فيها بعض الإعلاميين.

وناشد أحمد شوبير، زملاءه في المجال الإعلامي، ألا ينساقوا خلف الشائعات، وأن يتثبتوا من المعلومة قبل بنشرها، حتى لا يتكرر ما حدث مع أحمد فتحي، الذي خرج عن صمته ونفى كل ما قيل بشأن وجود خلافات مع النادي الأهلي.

وأشار "شوبير" إلى أن تصريحات أحمد فتحي، توحي بأنه على ما يبدو لم يستقر بشكل نهائي على الرحيل عن الأهلي، وربما يكون هناك أمور جديدة خلال ما تبقى من الموسم الجاري.