رياضة | مدرب باير ليفركوزن يرد على رحيل "هافيرتز" بطريقة مختلفة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب باير ليفركوزن يرد على رحيل "هافيرتز" بطريقة مختلفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد بيتر بوس مدرب باير ليفركوزن الألماني على الأنباء التي تتحدث عن رحيله نجمه كاي هافيرتز إلى أحد الأندية الأوروبية الكبيرة بطريقة مازحة بعد توديع الدوري الأوروبي على يد إنتر ميلان الإيطالي.

وجاء خروج ليفركوزن من البطولة الأوروبية ليعزز احتمالات قيام تشيلسي الإنجليزي وغيره، بتكثيف المحاولات سعيا للحصول على خدمات صانع الألعاب هافيرتز.

وقال الهولندي بوس للصحفيين عقب مباراة أمس التي أقيمت بمدينة دوسلدورف الألمانية، مازحا :"يمكنني مشاركتكم أنباء انتقال كاي هافيرتز للعب ضمن صفوف هيراكليس ألميلو في الموسم المقبل".

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وتجدر الإشارة إلى أن هيراكليس ألميلو أحد أندية الدوري الهولندي الممتاز، وقد أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن.

ولا تسمح إمكانيات هيراكليس ألميلو بالتعاقد مع اللاعب الألماني البالغ من العمر 21 عاما، حيث تشير التقارير إلى أن باير ليفركوزن متمسسك بالحصول على نحو 92 مليون دولار نظير الاستغناء عنه.

وتجدر الإشارة إلى أن تشيلسي، الذي أحرز المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، تعاقد بالفعل مع تيمو فيرنر من لايبزج وحكيم زياش من أياكس الهولندي.