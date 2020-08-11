رياضة | الهلال السعودي ينتظر نتائج فحوصات إصابة سلمان الفرج

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي ينتظر نتائج فحوصات إصابة سلمان الفرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى لاعب الهلال السعودي، سلمان الفرج، فحصاً على موضع إصابته في أسفل الظهر، حيث خضع للأشعة في أحد المستشفيات الخاصة للكشف عن سبب الألام التي شعر بها قبل المباراة، التي انتهت بفوز فريقه على الفتح 2-1، ما تسبب في استبعاده من قائمة الفريق.

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، اليوم الثلاثاء: "الجهاز الطبي في النادي ينتظر نتائج الفحوص التي خضع لها اللاعب، للتأكد من إمكانية مشاركته في مباراة الفريق المقبلة أمام العدالة في الجولة المقبلة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".

وكان الفرج شارك أساسياً طوال مباراة فريقه السابقة، التي انتهت بالفوز على النصر 4-1، في الجولة 23 من الدوري.