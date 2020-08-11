رياضة | زميل تريزيجيه يهدد أحلام محمد النني

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر زميل تريزيجيه يهدد أحلام محمد النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه محمد النني نجم خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي أزمة في الانتقال إلى نادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد موقع (soccer24) أن طرابزون يفكر في ضم لاعب منتخب زيمبابوي مارفيلوس ناكامبا لاعب أستون فيلا الإنجليزي الذي يلعب له المصري محمود حسن تريزيجيه وهناك اقتناع تام بقدراته على حساب محمد النني.

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وأشار الموقع إلى أن كفة طرابزون سبور أرجح في الفوز بصفقة النني بالمقارنة بنادي بشكتاش الذي لعب له النجم المصري معاراً في الموسم الماضي بسبب قدرة طرابزون على سداد الراتب السنوي للاعب الذي يبلغ 1.5 مليون يورو.