رياضة | الزمالك يغلق الباب أمام رحيل نجومه

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يغلق الباب أمام رحيل نجومه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت مصادر مقربة من مجلس إدارة نادي الزمالك، أن إدارة الفريق ترفض رحيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتلقى العديد من نجوم الفريق الأول بالقلعة البيضاء، عروضاً داخلية وخارجية للرحيل عن الفريق، وهو ما قوبل بالرفض من قبل النادي.

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ويريد النادي الاحتفاظ بالمجموعة الحالية، للمنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا، واستكمال مشوار بطولة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد تعادل مع نادي الإتحاد السكندري بهدف لهدف، في لقاء الجولة 18 من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي أقيمت بملعب الجيش بمدينة برج العرب.

ويستعد الزمالك للمواجهة القادمة في الجولة 19، والتي تجمع الفريق مع مصر المقاصة، على ملعب القاهرة الدولي، يوم السبت 15 أغسطس.