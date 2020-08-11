رياضة | الدحيل يعلن انتهاء موسم يوسف المساكني بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الدحيل يعلن انتهاء موسم يوسف المساكني بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي الدحيل القطري أن نجمه التونسي يوسف المساكني تعرض لإصابة قوية ستبعده حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال النادي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "تعرض اللاعب (المساكني) للإصابة في التدريب الختامي لمباراة الفريق أمام السد (المرحلة الماضية)، وهو ما جعله خارج خيارات الجهاز الفني".

وينفرد الدحيل بصدارة الدوري القطري، برصيد 46 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على أقرب ملاحقيه الريان، وذلك قبل جولتين فقط من ختام منافسات المسابقة.

تجدر الإشارة إلى أن المساكني (29 عاما)، سجل أربعة أهداف في الدوري القطري هذا الموسم.