رياضة | ماتيوس: ليفاندوفسكي أفضل من ميسي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ماتيوس: ليفاندوفسكي أفضل من ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد لوثر ماتيوس أسطورة الكرة الألمانية أن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ أفضل من ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني قبل المباراة المرتقبة بينهما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأشار ماتيوس في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية إلى أن ليفاندوفسكي هو خليفة نجم برشلونة ليونيل ميسي كأفضل لاعب في العالم.

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وأضاف: "ليفاندوفسكي تخطى ميسي بالفعل.. ليو سيواجه خليفته على قمة الكرة العالمية لذلك أعتقد أن ليفاندوفسكي هو أفضل لاعب في العالم حاليا، وليس فقط أفضل مهاجم".

وتابع: "ميسي لن يكون كافيا وحده أمام بايرن.. البافاري سيخسر فقط في حالة ارتكاب العديد من الأخطاء، لكن في المجمل برشلونة لا يخيفني".