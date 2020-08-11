رياضة | فولهام: سنبقى في الدوري الإنجليزي دون أن ننفق أموالا ضخمة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فولهام: سنبقى في الدوري الإنجليزي دون أن ننفق أموالا ضخمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدير نادي فولهام الإنجليزي توني خان والصاعد مؤخرا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عن قدرة فريقه على البقاء في البطولة دون الحاجة لإنفاق أموال ضخمة.

وقال خان لصحيفة "تايمز" البريطانية: "الاستثمار الضخم كان سببا مهما في الصعود للدوري الممتاز. أنفقنا من أجل المستقبل، وأنا سعيد جدا باللاعبين الذين تعاقدنا معهم في 2018".

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وأضاف: "أشعر بتحسن في النادي، ولا نحتاج لإعادة البناء مجددا، وأتوقع أن نحتفظ بتشكيلة مشابهة جدا للتي قادتنا للصعود".

وأكمل: "لن ننفق 100 مليون جنيه إسترليني مجددا، ولا أعتقد أننا بحاجة لذلك. أفضل اللاعبين الذين تعاقدنا معهم سيستمرون معنا".

وهبط فولهام لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي في نهاية موسم 2018-2019، رغم إنفاقه 100 مليون جنيه إسترليني لشراء لاعبين، ولكن الفريق عاد سريعا إلى الدوري الممتاز، بصعوده مع نهاية الموسم المنقضي، بعد فوزه في ملحق الترقي على برينتفورد، بهدفين مقابل هدف واحد.