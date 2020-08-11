رياضة | صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صانع ألعاب الأهلي في طريقه إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو بيراميدز، للحصول على خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، والمعار إلى سموحة، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بشكل نهائي.

رحيل ناصر ماهر إلى بيراميدز

تحدث الإعلامي عمر ربيع ياسين، عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، عن الخطاب الذي تلقاه مسؤولو النادي الأهلي، من قبل إدارة بيراميدز، بشأن الحصول علي خدمات ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وقال ياسين: "ناصر ماهر الذي يلعب معارًا حاليًا لنادي سموحة، بات خارج حسابات فايلر ورفض عودته من الإعارة".

وأوضح: "فايلر يرفض عودة ناصر ماهر بسبب وجود أكثر من لاعب في مركز صناعة اللعب داخل الفريق".

من ناحية أخرى خاض ناصر ماهر، صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى فريق سموحة، تدريبات بدنية فى صالة الجيم، استعداداً لمباراة فريقه مع المقاولون العرب، والتى تقام الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى الممتاز لكرة القدم.