رياضة | 4 حالات كورونا في صفوف الشواكيش

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 4 حالات كورونا في صفوف الشواكيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي الترسانة عن إصابة 4 لاعبين من أفراده بفيروس كورونا عقب إجراء المسحات الطبية لعدد 40 فردا، استعداداً لدوري القسم الثاني.

وقال شاكر عبد الفتاح، المدير الفني، للترسانة، : إنه لا توجد أعراض للمصابين، وأن الفريق يتدرب منذ يوم 25 يوليو وقام بإجراء الأشعة المقطعية وتحليل الدم قبل بداية التدريبات، لكن لم يكن هناك أي أعراض للإصابة، بجانب الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية.

وأردف قائلاً : "نحن على تواصل دائم مع اللجنة الطبية، وسنخوض معسكرا في برج العرب بدايةً من السبت المقبل".

يذكر أن الترسانة يستعد لاستئناف مبارياته بدوري القسم الثاني في العشرين من الشهر المقبل، ويحتل الشواكيش المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.