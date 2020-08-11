الامارات | إصابتان لفيروس كورونا في فالنسيا الإسباني

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان لفيروس كورونا في فالنسيا الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم اليوم عن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوفه، لكن من دون الكشف عن هوية المعنيين. وقال نادي فالنسيا في بيان صحافي "الاختبارات التي أجريت الاثنين على الفريق الأول والجهاز الفني والمحيط المباشر، في ضوء العمل التحضيري (للموسم المقبل)، كشفت عن حالتين إيجابيتين لـكوفيد-19". ووضِعَ الشخصان المعنيان في العزلة المنزلية وخضع الفريق بأكمله لـ "بروتوكول (صحي) صارم" بحسب ما أفاد النادي.

ويأتي الإعلان عن إصابتين في فالنسيا بعد يومين من اكتشاف حالتين في صفوف نادي العاصمة أتلتيكو مدريد هما مهاجمه الأرجنتيني أنخيل كوريا والمدافع الكرواتي شيمي فرساليكو اللذان سيغيبان عن الفريق في رحلته الى لشبونة، حيث يخوض الخميس الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد لايبزيغ الألماني. وأعاد أتلتيكو اختبار جميع أعضاء الفريق وجاءت النتائج سلبية. وتُعد إسبانيا من أكثر البلدان تضررا بالجائحة حيث سجلت حتى الإثنين 28576 حالة وفاة من أصل 322980 إصابة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news