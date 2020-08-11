شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن.. يهاجم اللجنة الخماسية.. ويتحدث عن الإحراج بسبب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم حسام حسن، أسطورة الكرة المصرية، ولاعب الأهلي والزمالك، اللجنة الخماسية وطريقة إدارتها للكرة المصرية، كما انتقد رفض قناة الأهلي ظهوره رغم موافقته على دعوة مصطفى عبده.

وقال حسام حسن في مداخلة هاتفيه لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، :«كنت أتمنى الإعلاميين المحترمين يستفسروا عن سبب تأخر قيادتي للمنتخب. أقدر الجميع لكن يبدو أنني وإبراهيم خارج تفكير من يختارون مدرب المنتخب، رغبة الجمهور في وجودي أنا وإبراهيم كانت كبيرة لكنها أتت بنتائج عكسية لدى صناع القرار».

وأضاف حسام حسن: «المجموعة التي تدير الكرة المصرية، لا تليق بالكرة المصرية، وكذلك من أدارتها من قبل، لا يليقون بالكرة المصرية، اتحاد الكرة السابق أقيل بسبب شبهات فساد. الأمر لم يكن فنيا فقط».

وتابع حسام حسن: «فوجئت بترشح نفس الأسماء والقول إنهم سيفوزون بالتزكية، وهم لا يعرفون شيئا عن كرة القدم، سأسرد لك مبررات عدم تعييني كمدرب للمنتخب من وجهة نظرهم، أولهم أنني عصبي. سأسألك ما علاقة المدربين الذين ترشحوا من خلال الإعلام بالمنتخب المصري، وكم مرة تعرضوا للإيقاف في مباريات الدوري؟».

وقال حسام حسن: «كانوا يقولون إنه سيكون هناك صعوبة التعامل بيني وبين محمد صلاح؟ يجب أن يكون المدرب مقنع للاعبين، أحيانا لن يكون المدرب مقنعا للنجم الكبير لأنه لم يحقق نجاحات كبرى مع المنتخب».

انتقل حسام حسن للحديث عن موقفه الحالي من الأهلي قائلا : «تحدث معي قائدي مصطفى عبده وقال لي إنه يريد ظهوري أنا وطاهر أبو زيد في الحلقات الأولى لبرنامجه من قناة النادي، أحرجت منه رغم عدم حبي للظهور إعلاميا. وافقت لأجل ولأجل النادي الأهلي».

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وأكمل حسام حسن: «زكريا ناصف وأيمن شوقي لعبا لنادي الزمالك ولم ينجحا هناك ومتواجدين داخل النادي الأهلي، ما الفارق بينهما وبين حسام حسن وإبراهيم حسن؟ لا أحد سينسى التاريخ».