شكرا لقرائتكم الكوادر بمراكز الشباب تستقبل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في ماراثون"الشيوخ" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبلت الكوادر الشبابية بمراكز الشباب التابعه لوزارة الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية، صباح اليوم الثلاثاء، المواطنين للإدلاء بأصواتهم لإختيار نواب الغرفة الثانية للبرلمان قبيل بدء إنطلاق ماراثون الشيوخ،بمشاركة أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاه وفرق الجوالة،فريق شباب يدير شباب ،أعضاء صوت طلاب مصر،فريق مراكز شباب مصر.

تأتي مشاركة الكوادر الشبابية في الماراثون الإنتخابي علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 11و12أغسطس ،بتنظيم تواجد الناخبين أمام اللجان الإنتخابية للإدلاء بأصواتهم ،وضع علامات التباعد أمام لجان الإنتخابات لإيجاد مسافات آمنه بين الناخبين ، فرض ارتداء الكمامه الطبيةعلي كل الأطراف أثناء دخول اللجان الإنتخابية،تسهيل و مساعدة تنقل ذوي القدرات الخاصه والهمم للإدلاء بأصواتهم ، وذلك في ضوء حزمة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عن تطبيقها الهيئة الوطنية العليا للإنتخابات للوقاية من فيروس كورونا المسجد .

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وأدلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، بلجنته الانتخابية بمدرسة طبرى فى منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق، حيث انطلقت اليوم الثلاثاء عملية تصويت المصريين بالداخل فى انتخابات مجلس الشيوخ على مدار يومين.

واطمأن صبحى على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعى، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن عملية التصويت واجب على كل شخص له حق التصويت، داعيا الشباب للمشاركة فى العملية الانتخابية والتصويت فى الانتخابات.