يوروبا ليغ: إنتر يتجاوز ليفركوزن ويبلغ نصف النهائي

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دوسلدورف - بلغ إنتر ميلان الإيطالي الدور نصف النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) بتغلبه على باير ليفركوزن الألماني في ربع النهائي 2-1 الاثنين في دوسلدورف. وسجّل نيكولو باريلا (15) والبلجيكي روميلو لوكاكو (21) لإنتر، وكاي هافرتز (24) هدف ليفركوزن. ويلعب إنتر في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الثلاثاء بين شاختار دانييتسك الأوكراني بطل المسابقة عام 2009 وبازل السويسري. وتقام المسابقة اعتبارا من دورها ربع النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة في مدن كولن ودويسبورغ وغيلسنكيرشن ودوسلدورف الألمانية خلف أبواب موصدة ووفق بروتوكول صحي صارم، وذلك بسبب التوقف الذي فرضه فيروس كورونا المستجد منذ آذار/مارس الماضي.

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